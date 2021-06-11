***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2021 09:01
***EPLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EPLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nafiz Zorlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941889
BIST
10:211.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:218,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0642
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3292
10:2110,1926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0850
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:21511,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,83
|Açılış
|: 511,64
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:21
|OYYAT
|22,54
|138.317.520
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|BOBET
|5,25
|85.009.290
|% 7,80
|
|LUKSK
|53,00
|1.283.420
|% 6,30
|
|GSDDE
|7,13
|33.323.091
|% 6,26
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|13.541.526
|% -9,97
|
|TKURU
|159,50
|1.252.819
|% -8,96
|
|SKTAS
|4,44
|8.151.942
|% -8,45
|
|AKSEN
|12,43
|2.300.345
|% -4,97
|
|GARAN
|8,51
|279.411.192
|% 0,35
|
|TUPRS
|104,80
|151.824.992
|% 1,65
|
|THYAO
|14,51
|148.822.694
|% 0,55
|
|FENER
|37,64
|140.538.185
|% 3,01
|
|OYYAT
|22,54
|138.317.520
|% 9,95
|
|YKBNK
|2,31
|114.320.774
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,17
|72.438.573
|% 0,46
|
|GARAN
|8,51
|279.411.192
|% 0,35
|
|BOBET
|5,25
|85.009.290
|% 7,80
|
|SKBNK
|1,15
|17.097.545
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3600
|8,3637
|% -0,76
|
|Euro
|10,1868
|10,1926
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8130
|11,8723
|% -0,84
|
|Frank
|9,3194
|9,3756
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2236
|2,2347
|% -0,76
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,75
|
|Altın Gr.
|511
|512
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,30
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,00
|
|B. Petrol
|72,61
|72,61
|0,09
|