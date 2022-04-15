***EPLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.04.2022 17:48
***EPLAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.' nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 7.825.600,89 TL nominal değerli kaydi bakiye (ISIN Kod: TRAEPLAS91E5), Şirketin talebi üzerine 15.04.2022 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021187
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0104
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6480
En Düşük
14,6093
18:0515,8244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8549
En Düşük
15,7813
18:05933,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,41
|Açılış
|: 933,59
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6403
|14,6441
|% 0,08
|
|Euro
|15,8029
|15,8173
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0037
|19,0990
|% -0,28
|
|Frank
|15,4322
|15,5252
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8904
|3,9099
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,50
|
|Altın Gr.
|934
|934
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,61
|