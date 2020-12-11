***EPLAS* *PAMEL* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.12.2020 16:48
***EPLAS******PAMEL******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler EPLAS, ISFIN, PAMEL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
EPLAS 1 EGEPLAST EGE PLASTIK TICARET VE SANAYI A.S. E EGE YILDIZ PLASTIKPAZ. TIC. VE SANA.S. 1.999.044,000
ISFIN 2 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E TÜRKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI ANONIM SIRKETI 305.315,346
PAMEL 3 PAMUKOVA YENILENEBILIR ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E PAMUKOVA ELEKTRIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI 1.699.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892824
BIST
17:061.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:067,8433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0470
|Açılış
|: 7,8700
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|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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8,0280
En Düşük
7,8361
17:069,5187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0732
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,5070
17:06465,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 465,01
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:06
|LINK
|56,65
|84.623.877
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.492.238
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.623
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.168.335
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|912.859
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|PKENT
|923,30
|961.452
|% -5,97
|
|GARAN
|9,58
|2.537.854.549
|% 0,84
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|TUPRS
|101,20
|1.348.532.864
|% 3,64
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|1.257.084.967
|% 2,30
|
|TSKB
|1,79
|590.663.737
|% -2,19
|
|YKBNK
|2,99
|945.304.302
|% 1,70
|
|SISE
|7,16
|2.294.607.628
|% 0,00
|
|PETKM
|4,83
|1.431.993.775
|% 2,33
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8364
|7,8433
|% -0,60
|
|Euro
|9,5058
|9,5187
|% -0,76
|
|Sterlin
|10,3418
|10,3937
|% -1,16
|
|Frank
|8,8124
|8,8654
|% -0,58
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,22
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|-14,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-8,95
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-4,33
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,07
|50,07
|-0,18
|
Seans Raporu
17:06
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17:20SNPAM
Yüzde 4.64 oranında artışla 26.60 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 248 adet işlem
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17:19BRKSN
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 873, 976 adet işlem
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17:18XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 24, 425.00 milyon TL de
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17:18ASUZU
Yüzde 4.35 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 422 adet işlem
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17:17CIMSA
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 715 adet işlem