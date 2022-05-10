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***EPLAS* *SRVGY* *SNGYO* *KZBGY* *AKSUE* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

10.05.2022 16:27
***EPLAS* *SRVGY* *SNGYO* *KZBGY* *AKSUE* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönü


***EPLAS******SRVGY******SNGYO******KZBGY******AKSUE******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKSUE, EPLAS, KZBGY, LIDFA, SNGYO, SRVGY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKSUE 1 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E AHMET YILMAZ BÜYÜKNOHUTÇU 4.750,000
EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ 2.750.000,000
KZBGY 3 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 49.575,000
KZBGY 4 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 275.500,000
KZBGY 5 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YAVUZ BEŞEL 90.000,000
KZBGY 6 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 111.727,000
KZBGY 7 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 208.800,000
LIDFA 8 LİDER FAKTORİNG A.Ş. E NEDİM MENDA 2.000.000,000
SNGYO 9 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 4.424,000
SNGYO 10 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 244.576,000
SRVGY 11 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 2.786,000
SRVGY 12 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 2.787,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028402


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