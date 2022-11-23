***EPY* *DBP* *DLD* *DHS* *DZE* *DPI*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***EPY******DBP******DLD******DHS******DZE******DPI*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [DHS, DPI, DZE, DBP, DLD]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısı ve yönetim Kontrolune ait değişikliklerle ilgili 12 maddesinin 1 fıkrasının b bendi gereğince yapılan açıklamamız ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081865BIST