***EPY* *DBP* *DLD* *DHS* *DZE* *DPI*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.11.2022 22:50
***EPY******DBP******DLD******DHS******DZE******DPI*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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İlgili Fonlar [DHS, DPI, DZE, DBP, DLD]
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısı ve yönetim Kontrolune ait değişikliklerle ilgili 12 maddesinin 1 fıkrasının b bendi gereğince yapılan açıklamamız ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081865
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6249
En Düşük
18,5895
18:0519,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3735
En Düşük
19,3426
18:051.047,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.047,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6133
|18,6259
|% 0,03
|
|Euro
|19,3681
|19,3751
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3766
|22,4888
|% -0,08
|
|Frank
|19,6816
|19,8001
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-1,70
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.018
|7.099
|-7,00
|
|Yarım
|3.414
|3.471
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.735
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,01
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|-3,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem