***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2020 15:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.241,02 % 0 % 0,05 % 1.096,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835766
BIST
17:3092.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 554,35
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:306,7590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:307,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:30360,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,82
|Açılış
|: 360,18
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.528.572
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.485.469
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.389.488
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,28
|1.465.938.087
|% 2,45
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|458.927.766
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|131.674.807
|% 1,08
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9468
|6,9886
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7936
|1,8025
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-9,36
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,34
|33,34
|0,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:44GEDIK
Yüzde 5.17 oranında artışla 17.50 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 526 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, VAKBN, BIMAS
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TOASO
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 503, 57 artarak (% 0.58 ) 87, 552
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, METAL, EKIZ, KERVN, IZTAR, HALKS, TACTR