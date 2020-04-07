***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2020 15:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 2.049,97 % 0,2 % 0,002 % 0,852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835781
BIST
17:3192.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 615,98
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:316,7529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:317,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:31360,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,45
|Açılış
|: 360,55
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,42
|6.356.134
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.461.648
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|PGSUS
|40,28
|412.530.443
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,32
|1.442.593.757
|% 2,62
|
|THYAO
|9,52
|1.442.477.260
|% 3,82
|
|GARAN
|7,83
|1.011.938.302
|% 0,90
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,44
|646.866.078
|% -0,29
|
|YKBNK
|1,90
|455.396.577
|% 1,60
|
|PETKM
|3,44
|646.866.078
|% -0,29
|
|THYAO
|9,52
|1.442.477.260
|% 3,82
|
|TSKB
|0,93
|131.497.663
|% 0,00
|
|GARAN
|7,83
|1.011.938.302
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3297
|8,3715
|% 0,81
|
|Frank
|6,9485
|6,9904
|% 0,76
|
|Riyal
|1,7937
|1,8027
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-11,20
|
|Altın Gr.
|360
|361
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,18
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,17
|33,17
|0,12
|
Seans Raporu
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17:41SILVR
Yüzde 6.45 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 511, 728 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1719, 08 artarak (% 1.57 ) 110, 945
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17:38XU100
Endeks 93, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 13, 042.00 milyon TL de