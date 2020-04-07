***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2020 15:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 470,01 % 0,001 % 0,009 % 798,44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835787
BIST
17:3292.826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 754,57
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:326,7592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0217
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:327,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:32360,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -1,99
|Açılış
|: 360,00
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|3.528.572
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.485.469
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|15.389.488
|% 9,99
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|ASELS
|24,28
|1.465.938.087
|% 2,45
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|SASA
|9,03
|665.576.540
|% -2,48
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|YKBNK
|1,90
|458.927.766
|% 1,60
|
|PETKM
|3,43
|654.032.520
|% -0,58
|
|THYAO
|9,52
|1.453.743.617
|% 3,82
|
|TSKB
|0,94
|131.674.807
|% 1,08
|
|GARAN
|7,84
|1.021.401.101
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3255
|8,3673
|% 0,76
|
|Frank
|6,9468
|6,9886
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7936
|1,8025
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|-8,94
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|33,61
|33,61
|0,56
|