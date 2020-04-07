EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.788.273
|% 10,00
|IHEVA
|2,42
|6.107.351
|% 10,00
|BFREN
|214,50
|3.289.404
|% 10,00
|IDEAS
|2,42
|240.426
|% 10,00
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3062
|8,3478
|% 0,53
|Frank
|6,9249
|6,9666
|% 0,42
|Riyal
|1,7884
|1,7973
|% -0,48
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-13,99
|Altın Gr.
|357
|357
|-4,54
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,20
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|B. Petrol
|33,80
|33,80
|0,75
Seans Raporu
- 16:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3083, 75 artarak (% 2.82 ) 112, 309
- 16:38XU100 Endeks 94, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 68 üstünde . İşlem hacmi 10, 282.00 milyon TL de
- 16:38ESCOM Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 851, 615 adet işlem
- 16:34BRKSN Yüzde 9.20 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 201, 032 adet işlem
- 16:33XU100 Endeks 94, 771 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 952.00 milyon TL de