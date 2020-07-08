***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
08.07.2020 20:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 2.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 18.512,22 % 0,12 % 0,02 % 17,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857607
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0467
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05400,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,21
|Açılış
|: 400,19
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6678
|% 0,54
|
|Frank
|7,2877
|7,3316
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|18,12
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,10
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|28,60
|
|Tam
|2.666
|2.681
|29,30
|
|Yarım
|1.295
|1.311
|14,40
|
|Çeyrek
|648
|656
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,39
|43,39
|0,31
|