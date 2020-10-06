***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.10.2020 10:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı
BIST
11:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
11:057,7635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
11:059,1420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
11:05476,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,16
|Açılış
|: 476,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YAPRK
|85,80
|1.475.331
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|44.343.471
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|328.733
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|2.085.291
|% -7,88
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|ASELS
|18,81
|208.364.733
|% 0,59
|
|GUBRF
|37,20
|176.020.722
|% 6,16
|
|GARAN
|7,27
|815.125.404
|% 1,25
|
|ODAS
|3,13
|254.662.784
|% 3,64
|
|SISE
|6,96
|499.695.774
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,15
|113.682.863
|% 1,90
|
|KRDMD
|3,49
|135.535.286
|% -0,29
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7588
|7,7635
|% -0,01
|
|Euro
|9,1354
|9,1420
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0390
|10,0893
|% -0,11
|
|Frank
|8,4467
|8,4976
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0624
|2,0727
|% -0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-2,88
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,41
|41,41
|0,12
|