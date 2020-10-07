***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:35
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.268,41 % 0,01 % 0,2 % 2.480,42
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879201
BIST
16:241.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:247,8681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0703
|Açılış
|: 7,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:249,2615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1094
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:24476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,04
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PRZMA
|5,50
|52.214.465
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.421.250
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.339.728
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.846.126
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|ASELS
|18,57
|815.754.229
|% 0,16
|
|SISE
|6,80
|696.417.344
|% -0,73
|
|PETKM
|4,35
|603.300.296
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.201.804.897
|% 3,06
|
|GARAN
|7,01
|1.381.450.486
|% -1,41
|
|YGYO
|1,10
|184.240.855
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|458.621.948
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|313.351.596
|% 3,80
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8624
|7,8671
|% 0,89
|
|Euro
|9,2571
|9,2627
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,1110
|10,1617
|% 1,04
|
|Frank
|8,5532
|8,6048
|% 1,11
|
|Riyal
|2,0913
|2,1018
|% 0,93
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,28
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.150
|3.228
|2,38
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|1,15
|
|Çeyrek
|764
|781
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,49
|