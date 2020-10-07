***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.10.2020 16:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 112.329,52 % 0,2 % 0,08 % 40,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879203
BIST
16:351.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:357,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0622
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:359,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1005
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:35477,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,72
|Açılış
|: 477,54
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:33
|VKING
|6,71
|4.341.547
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.620.646
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.424.807
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.853.462
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,00
|1.390.628.120
|% -1,55
|
|ODAS
|3,37
|1.205.390.719
|% 3,06
|
|ASELS
|18,56
|823.142.473
|% 0,11
|
|SISE
|6,79
|779.679.497
|% -0,88
|
|PETKM
|4,35
|608.568.172
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.205.390.719
|% 3,06
|
|GARAN
|7,00
|1.390.628.120
|% -1,55
|
|YGYO
|1,10
|184.309.452
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|467.859.861
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|319.908.261
|% 3,80
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8614
|7,8665
|% 0,88
|
|Euro
|9,2490
|9,2613
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,1029
|10,1535
|% 0,96
|
|Frank
|8,5519
|8,6034
|% 1,09
|
|Riyal
|2,0911
|2,1015
|% 0,91
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|7,43
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,57
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.143
|3.221
|-4,86
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,35
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,18
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,23
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47ARMDA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 61.40 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 367 adet işlem
-
16:43ACSEL
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 879 adet işlem
-
16:42KSTUR
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 159.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 38 kaybederek (% -0.23 ) 1, 052
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, LUKSK, MERKO, DYOBY, EGCYO, BASCM, DENCM, FORMT, AKYHO, OLMIP