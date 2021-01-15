***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 22:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2020 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 2.657,77 % 0,2 % 0,08 % 39,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902892
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0955
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05438,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,81
|Açılış
|: 438,31
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4456
|7,4564
|% 1,30
|
|Euro
|8,9994
|9,0186
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0981
|10,1487
|% 0,47
|
|Frank
|8,3333
|8,3835
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9813
|1,9912
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-18,05
|
|Altın Gr.
|438
|439
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-1,34
|