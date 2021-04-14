***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 11:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 431,94 % 0 % 0,01 % 684,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927834
BIST
12:551.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 24,36
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
12:558,0678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
12:559,6503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0468
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
12:55451,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 451,48
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler12:55
|DITAS
|14,66
|3.003.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|21.400.025
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|657.475.159
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.833.228
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|1.169.855
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|105.045.372
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|73.953.679
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.357.164
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.053.611
|% -9,98
|
|GARAN
|6,93
|876.792.893
|% 3,43
|
|EREGL
|17,25
|688.065.379
|% 0,94
|
|SASA
|46,54
|657.475.159
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|386.902.157
|% -0,14
|
|DOHOL
|3,16
|268.835.512
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|204.406.207
|% 2,88
|
|TSKB
|1,32
|119.494.188
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,85
|139.345.045
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,14
|76.891.703
|% 3,64
|
|KRDMD
|7,36
|386.902.157
|% -0,14
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0633
|8,0678
|% -0,47
|
|Euro
|9,6435
|9,6503
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,0544
|11,1099
|% -0,53
|
|Frank
|8,7016
|8,7540
|% -0,78
|
|Riyal
|2,1402
|2,1509
|% -0,69
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,38
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.043
|-32,00
|
|Tam
|2.975
|3.052
|-41,87
|
|Yarım
|1.438
|1.476
|-20,25
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,12
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|1,16
|