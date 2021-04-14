***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENZ YATIRIM 1.839,95 % 0,06 % 0 % 6,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928026
BIST
15:371.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,65
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:378,0819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:379,6764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0207
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:37454,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,39
|Açılış
|: 454,51
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DITAS
|14,66
|3.210.378
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|23.161.846
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.523.136
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.170.820
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|131.484.312
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.864.202
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.209.458
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.566.278
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.930.252
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.108.131.627
|% 2,99
|
|EREGL
|17,15
|982.236.615
|% 0,35
|
|SASA
|46,54
|673.170.820
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|523.094.668
|% -0,54
|
|SISE
|7,34
|451.405.995
|% 2,23
|
|GARAN
|6,90
|1.108.131.627
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,12
|302.863.019
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,23
|422.142.750
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,66
|83.957.159
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|154.945.497
|% 3,10
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0779
|8,0819
|% -0,29
|
|Euro
|9,6700
|9,6764
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,1118
|11,1675
|% -0,02
|
|Frank
|8,7440
|8,7966
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1524
|2,1632
|% -0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|0,19
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-18,00
|
|Tam
|2.994
|3.072
|-21,76
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-10,52
|
|Çeyrek
|726
|743
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,58
|64,58
|0,91
|