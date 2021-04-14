***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2021 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 11.398,26 % 0,02 % 0,02 % 69,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928060
BIST
15:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,89
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
15:588,1042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
15:589,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
15:58453,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,38
|Açılış
|: 453,53
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler15:58
|DITAS
|14,66
|3.210.393
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.577.493
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.284.635
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|673.796.085
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|135.249.326
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|112.957.331
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.536.210
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.583.842
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.937.945
|% -9,98
|
|GARAN
|6,90
|1.140.931.007
|% 2,99
|
|EREGL
|17,18
|1.019.049.473
|% 0,53
|
|SASA
|46,54
|673.796.085
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,32
|543.494.968
|% -0,68
|
|SISE
|7,34
|494.952.900
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,13
|401.416.000
|% 2,40
|
|GARAN
|6,90
|1.140.931.007
|% 2,99
|
|DOHOL
|3,22
|429.814.554
|% 3,87
|
|IHLAS
|0,66
|84.143.489
|% 3,13
|
|TSKB
|1,33
|155.688.916
|% 3,10
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0986
|8,1042
|% -0,02
|
|Euro
|9,6912
|9,6995
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,0742
|11,1297
|% -0,35
|
|Frank
|8,7172
|8,7697
|% -0,61
|
|Riyal
|2,1459
|2,1567
|% -0,42
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-0,40
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-18,00
|
|Tam
|2.991
|3.069
|-25,00
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-12,09
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,04
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,99
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:10AYEN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 561, 439 adet işlem
-
16:08CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 710, 320 adet işlem
-
16:06CMBTN
Yüzde 5.03 oranında artışla 304.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 755 adet işlem
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 64 artarak (% 1.48 ) 1, 209
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, BNTAS, ALMAD, CEOEM, GOLTS, SASA, TRGYO, DITAS