***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 10:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 2.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.785,31 % 0,14 % 0,01 % 5,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951033
BIST
10:501.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,05
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.365
En Düşük
1.349
10:508,6347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0154
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:5010,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0158
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:50502,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 502,63
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:50
|EDATA
|8,12
|48.983.506
|% 9,88
|
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|VBTYZ
|14,33
|67.972.400
|% 9,22
|
|IHYAY
|0,75
|6.343.074
|% 8,70
|
|EDIP
|3,73
|25.715.283
|% 7,49
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|BANVT
|60,55
|681.613
|% -4,19
|
|GARAN
|8,51
|304.554.176
|% 0,71
|
|SASA
|28,72
|227.864.868
|% 1,34
|
|THYAO
|13,23
|149.804.242
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,24
|115.258.182
|% 2,12
|
|FADE
|15,07
|97.561.703
|% 6,43
|
|PEKGY
|1,00
|47.813.248
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|93.372.279
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|304.554.176
|% 0,71
|
|IHLAS
|0,57
|9.052.988
|% 3,64
|
|KRDMD
|7,24
|115.258.182
|% 2,12
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6329
|8,6347
|% 0,18
|
|Euro
|10,1711
|10,1800
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8995
|11,9592
|% 0,25
|
|Frank
|9,3537
|9,4100
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,05
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,23
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,07
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 1.41 ) 1, 479
-
11:05XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 2, 309.00 milyon TL de
-
11:05VBTYZ
Yüzde 8.16 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 063, 230 adet işlem
-
11:04LUKSK
Yüzde 4.56 oranında artışla 47.74 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 613 adet işlem
-
11:03FADE
Yüzde 6.36 oranında artışla 15.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 619, 568 adet işlem