***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2021 15:26
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 2.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 776.185,94 % 0,19 % 0,24 % 125,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951121
BIST
15:121.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:128,5938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0255
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5770
15:1210,1522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:12503,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,88
|Açılış
|: 503,56
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
504,58
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:11
|KRTEK
|8,37
|15.376.222
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.774.089
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|50.962.504
|% 9,88
|
|MERIT
|17,50
|1.366.042
|% 9,10
|
|EDIP
|3,78
|46.775.438
|% 8,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,60
|1.658.587
|% -4,11
|
|SILVR
|6,45
|18.689.177
|% -2,12
|
|SASA
|30,16
|1.156.327.038
|% 6,42
|
|GARAN
|8,45
|805.668.451
|% 0,00
|
|THYAO
|13,12
|425.159.621
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,30
|323.140.628
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,31
|280.925.050
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|180.294.977
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|280.925.050
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|805.668.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,30
|323.140.628
|% 2,96
|
|EKGYO
|1,80
|76.154.031
|% 0,56
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5913
|8,5949
|% -0,28
|
|Euro
|10,1463
|10,1520
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,8800
|11,9396
|% 0,08
|
|Frank
|9,3242
|9,3804
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2834
|2,2948
|% -0,34
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|12,04
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,30
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|12,00
|
|Tam
|3.313
|3.396
|14,24
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|6,89
|
|Çeyrek
|803
|821
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,22
|76,22
|-0,27
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:22BOBET
Yüzde 6.20 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 424, 749 adet işlem
-
15:21EUHOL
Yüzde 8.51 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 394, 408 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 26 artarak (% 1.25 ) 1, 476
-
15:20BLCYT
Yüzde 8.00 oranında artışla 18.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 955, 855 adet işlem
-
15:19SASA
Yüzde 6.28 oranında artışla 30.12 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 078, 421 adet işlem