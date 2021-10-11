***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 15:30
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 304,82 % 0 % 0 % 19,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969444
BIST
16:561.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,90
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
16:568,9643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:5610,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
16:56506,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,35
|Açılış
|: 506,28
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|31.345.575
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.796.676
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|206.795.494
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.222.006
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.986.425
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.082.367
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,46
|1.063.946.049
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,79
|778.656.969
|% 5,60
|
|EREGL
|17,71
|622.714.838
|% 3,75
|
|TUPRS
|125,90
|598.231.470
|% 2,36
|
|THYAO
|14,21
|454.413.395
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,41
|281.312.955
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,79
|778.656.969
|% 5,60
|
|GARAN
|9,46
|1.063.946.049
|% 1,72
|
|ODAS
|1,50
|141.459.970
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.833.520
|% 1,12
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9651
|8,9677
|% -0,01
|
|Euro
|10,3877
|10,3906
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,1929
|12,2541
|% 0,16
|
|Frank
|9,6469
|9,7050
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3827
|2,3946
|% -0,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,92
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.334
|3.418
|2,54
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,23
|
|Çeyrek
|808
|827
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|1,83
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:06AVGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 878, 375 adet işlem
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17:05AKSUE
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 020 adet işlem
-
17:04AFYON
Yüzde 5.42 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 474, 987 adet işlem
-
17:03EMKEL
Yüzde 5.88 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 724, 849 adet işlem
-
17:02KRDMA
Yüzde 7.19 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 477, 212 adet işlem