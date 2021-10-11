***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 15:45
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 3.511,76 % 0,2 % 0,01 % 3,77
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969458
BIST
15:531.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,82
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
15:538,9655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
15:5310,3727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
15:53504,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,86
|Açılış
|: 504,87
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.093.186
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.770.407
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.101.998
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|206.062.973
|% -10,00
|
|GSDDE
|3,92
|28.371.708
|% -7,76
|
|DIRIT
|4,37
|75.350
|% -7,02
|
|YEOTK
|89,50
|53.351.915
|% -5,69
|
|ETILR
|5,19
|242.973
|% -5,46
|
|GARAN
|9,43
|842.646.761
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,73
|708.027.021
|% 4,67
|
|EREGL
|17,70
|555.470.557
|% 3,69
|
|TUPRS
|125,10
|551.079.776
|% 1,71
|
|PETKM
|6,18
|382.087.233
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,73
|708.027.021
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,40
|247.568.640
|% 1,27
|
|GARAN
|9,43
|842.646.761
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|127.945.669
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|132.558.171
|% 1,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9627
|8,9655
|% -0,03
|
|Euro
|10,3693
|10,3727
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,1752
|12,2362
|% 0,01
|
|Frank
|9,6277
|9,6857
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3829
|2,3948
|% -0,05
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-5,22
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|-6,82
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-3,30
|
|Çeyrek
|806
|825
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|1,64
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:03XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 8, 420.00 milyon TL de
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16:03OZBAL
Yüzde 5.73 oranında artışla 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 549, 575 adet işlem
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16:02ERBOS
Yüzde 4.39 oranında artışla 90.45 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 597 adet işlem
-
16:01PEGYO
Yüzde 6.62 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 432, 590 adet işlem
-
16:00DAGI
Yüzde 5.41 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 522, 367 adet işlem