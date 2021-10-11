***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 16:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 1.917,28 % 0 % 0 % 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969481
BIST
16:131.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 18,19
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:138,9673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:1310,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0110
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
16:13505,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,41
|Açılış
|: 505,42
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.097.918
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.444.902
|% 9,94
|
|KUTPO
|63,00
|97.711.581
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.155.594
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.912.805
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|YEOTK
|86,50
|56.090.719
|% -8,85
|
|GARAN
|9,43
|905.606.012
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,71
|725.586.004
|% 4,35
|
|EREGL
|17,68
|580.760.785
|% 3,57
|
|TUPRS
|125,30
|573.530.207
|% 1,87
|
|PETKM
|6,18
|407.107.765
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,71
|725.586.004
|% 4,35
|
|YKBNK
|2,41
|250.552.106
|% 1,69
|
|GARAN
|9,43
|905.606.012
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|140.510.899
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|151.004.097
|% 1,12
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9596
|8,9673
|% -0,01
|
|Euro
|10,3717
|10,3939
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,1733
|12,2343
|% -0,01
|
|Frank
|9,6315
|9,6896
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3823
|2,3943
|% -0,08
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,08
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.329
|3.412
|-3,54
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,71
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|1,25
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 41 artarak (% 1.56 ) 1, 523
-
16:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, TRKCM
-
16:23XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 8, 915.00 milyon TL de
-
16:23AKSUE
Yüzde 9.10 oranında artışla 15.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 053 adet işlem
-
16:22TEZOL
Yüzde 6.47 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 791, 295 adet işlem