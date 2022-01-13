***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2022 16:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2021 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993491
BIST
17:182.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,14
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1813,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,2783
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1815,5182
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,3620
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:18794,97
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 18,00
|Açılış
|: 794,97
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TETMT
|367,40
|17.486.353
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|21.213.021
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|40.675.765
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.730.653
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,66
|5.949.710.099
|% 4,67
|
|THYAO
|28,28
|4.434.860.710
|% 5,21
|
|EREGL
|31,86
|1.995.566.698
|% 0,89
|
|GARAN
|11,85
|1.868.368.536
|% 0,00
|
|SISE
|15,14
|1.841.385.653
|% -0,33
|
|KRDMD
|13,66
|5.949.710.099
|% 4,67
|
|YKBNK
|3,83
|1.160.220.231
|% -1,29
|
|PETKM
|9,59
|1.655.866.733
|% 0,42
|
|THYAO
|28,28
|4.434.860.710
|% 5,21
|
|GARAN
|11,85
|1.868.368.536
|% 0,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4801
|13,5018
|% 2,10
|
|Euro
|15,4746
|15,5182
|% 2,39
|
|Sterlin
|18,5814
|18,6746
|% 2,79
|
|Frank
|14,8428
|14,9322
|% 2,98
|
|Riyal
|3,6014
|3,6194
|% 2,52
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-5,82
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,45
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,21
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32THYAO
Yüzde 5.13 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 741, 664 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.47 ) 2, 309
-
17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
17:31XU100
Endeks 2, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 375.00 milyon TL de
-
17:31FROTO
Yüzde 7.17 oranında artışla 272.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 980 adet işlem