***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 12:21
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 163.406,21 % 0,12 % 0,03 % 23,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020424
BIST
14:292.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,00
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2914,6209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0267
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2915,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9989
En Düşük
15,8849
14:29928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAPGM
|27,14
|124.184.699
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,05
|58.225.685
|% 8,70
|
|QUAGR
|16,92
|79.528.014
|% 8,67
|
|ISGYO
|12,04
|7.691.140
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.339.771
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.845.759
|% -3,60
|
|THYAO
|37,18
|3.493.043.349
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.534.164.066
|% 0,37
|
|EREGL
|35,22
|1.061.532.976
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|TSKB
|1,82
|514.051.723
|% 7,69
|
|ODAS
|2,32
|541.107.336
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,86
|790.677.397
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6175
|14,6209
|% 0,18
|
|Euro
|15,9804
|15,9989
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,1433
|19,2393
|% 0,31
|
|Frank
|15,5643
|15,6581
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8863
|3,9058
|% 0,16
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-2,19
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,67
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,32
|
Seans Raporu
14:29
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14:44HLGYO
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14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem
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14:40EDIP
Yüzde 4.58 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 947 adet işlem