***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 13:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020508
BIST
14:252.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2514,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2515,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0748
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,8849
14:25928,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 928,31
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:23
|DAPGM
|27,14
|123.795.349
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.757.058
|% 8,86
|
|ASUZU
|87,80
|57.401.659
|% 8,40
|
|ESCOM
|9,16
|34.300.276
|% 8,27
|
|ISGYO
|12,04
|7.660.161
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,95
|5.303.451
|% -4,85
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|MIPAZ
|6,41
|11.932.073
|% -3,61
|
|THYAO
|37,16
|3.477.063.523
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.757.058
|% 8,86
|
|GARAN
|13,70
|1.515.370.836
|% 0,44
|
|EREGL
|35,26
|1.049.621.830
|% 0,28
|
|KRDMD
|16,12
|961.238.641
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,95
|2.194.757.058
|% 8,86
|
|TSKB
|1,81
|484.050.356
|% 7,10
|
|ODAS
|2,34
|535.109.546
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,85
|787.679.622
|% 0,79
|
|YKBNK
|5,10
|960.227.924
|% 1,39
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6170
|14,6208
|% 0,18
|
|Euro
|15,9699
|15,9911
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,1419
|19,2379
|% 0,30
|
|Frank
|15,5753
|15,6691
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% 0,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,06
|
|Altın Gr.
|928
|929
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.119
|6.271
|5,15
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|2,49
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,49
|