***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 12:31
syon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 1.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020439
BIST
16:352.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 24,24
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:3514,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:3515,8154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0985
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7877
16:35928,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 928,53
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:31
|IHAAS
|15,40
|14.151.995
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.246.853
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|45.515.062
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.291.960
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,92
|9.928.068
|% -4,30
|
|DOBUR
|52,30
|6.523.514
|% -4,21
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|THYAO
|37,26
|4.026.877.973
|% 0,76
|
|GARAN
|13,72
|2.545.990.994
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|SISE
|17,48
|1.526.714.814
|% 0,69
|
|AKBNK
|9,22
|1.490.175.521
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,98
|2.537.988.553
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|660.048.966
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|734.335.040
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.208.581.911
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,85
|887.269.361
|% 0,79
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6196
|14,6320
|% 0,26
|
|Euro
|15,7975
|15,8156
|% -0,62
|
|Sterlin
|19,0861
|19,1819
|% 0,01
|
|Frank
|15,5168
|15,6103
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8894
|3,9089
|% 0,24
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-5,78
|
|Altın Gr.
|930
|930
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|11,00
|
|Tam
|6.127
|6.280
|13,26
|
|Yarım
|2.961
|3.038
|6,41
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|3,21
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,50
|