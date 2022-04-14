***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2022 15:30
İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020546
BIST
16:472.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,23
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
16:4714,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
16:4715,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1070
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
16:47926,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,16
|Açılış
|: 926,12
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler16:45
|IHAAS
|15,40
|14.158.663
|% 10,00
|
|DAPGM
|27,14
|132.963.214
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.027.185
|% 9,94
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|8.349.282
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|GZNMI
|32,70
|10.903.106
|% -4,94
|
|DOBUR
|52,30
|6.567.528
|% -4,21
|
|YYAPI
|1,14
|17.635.953
|% -4,20
|
|THYAO
|37,42
|4.255.297.621
|% 1,19
|
|GARAN
|13,72
|2.668.014.787
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,19
|1.629.041.086
|% 2,22
|
|SISE
|17,48
|1.566.085.137
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,98
|2.540.540.628
|% 9,96
|
|TSKB
|1,84
|681.447.277
|% 8,88
|
|ODAS
|2,30
|750.047.892
|% 0,88
|
|YKBNK
|5,13
|1.366.688.141
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,88
|955.927.305
|% 1,57
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6226
|14,6304
|% 0,25
|
|Euro
|15,7704
|15,7932
|% -0,76
|
|Sterlin
|19,0401
|19,1356
|% -0,23
|
|Frank
|15,4833
|15,5766
|% -0,42
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% 0,20
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,07
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.139
|6.232
|-2,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|1,34
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|0,65
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,92
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00PSGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 586 adet işlem
-
16:59TSGYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 458, 728 adet işlem
-
16:58ESCAR
Yüzde 7.96 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 946 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 2, 482 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 36, 976.00 milyon TL de
-
16:57QUAGR
Yüzde 9.18 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 704, 501 adet işlem