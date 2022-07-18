***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 12:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 2.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZBANK A.Ş. 0 % 0 % 0 % 1,24
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045712
BIST
16:442.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 60,89
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
16:4417,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0901
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
16:4417,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2250
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
16:44966,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,49
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|TMSN
|34,46
|268.906.354
|% 9,96
|
|MAKIM
|14,71
|181.723.839
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|62.754.603
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.916.636
|% 9,92
|
|ASUZU
|193,70
|283.579.885
|% 9,75
|
|GESAN
|47,82
|279.307.114
|% -7,06
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,50
|7.708.876
|% -6,65
|
|SILVR
|20,60
|65.918.738
|% -6,53
|
|PINSU
|5,85
|45.095.195
|% -6,25
|
|THYAO
|49,46
|3.344.926.631
|% 3,17
|
|EREGL
|27,18
|1.300.599.735
|% 4,70
|
|SISE
|20,60
|1.204.725.097
|% 1,28
|
|ODAS
|3,47
|907.717.340
|% 6,44
|
|SASA
|40,92
|885.058.025
|% 3,18
|
|ODAS
|3,47
|907.717.340
|% 6,44
|
|EKGYO
|2,97
|622.057.597
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,34
|588.405.657
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,25
|633.654.685
|% 4,30
|
|TSKB
|2,14
|158.742.457
|% 2,39
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4832
|17,4900
|% 0,52
|
|Euro
|17,7596
|17,7764
|% 1,28
|
|Sterlin
|20,9380
|21,0430
|% 1,73
|
|Frank
|17,8650
|17,9726
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6484
|4,6717
|% 0,62
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|11,43
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,26
|
|Cumhuriyet
|6.509
|6.608
|3,00
|
|Tam
|6.562
|6.641
|-63,00
|
|Yarım
|3.188
|3.242
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.620
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,09
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Seans Raporu
16:44
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