***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 17:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
- 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071270
BIST
17:493.519
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -52,08
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:4918,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:4918,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:49997,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 997,84
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DYOBY
|23,12
|91.482.851
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.734.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.274.941
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.586.911
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|346.219.835
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.498.853
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.498.853
|% -9,91
|
|RODRG
|30,62
|9.221.699
|% -8,60
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,86
|39.802.315
|% -7,50
|
|THYAO
|84,65
|5.769.757.686
|% 0,18
|
|PETKM
|14,66
|2.861.095.436
|% 0,76
|
|ASELS
|31,74
|2.794.642.202
|% -1,61
|
|SASA
|81,95
|2.609.622.696
|% -3,70
|
|YKBNK
|8,27
|2.083.424.662
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,16
|1.662.075.152
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,27
|2.083.424.662
|% -0,48
|
|ISCTR
|8,24
|2.067.077.714
|% -0,60
|
|PETKM
|14,66
|2.861.095.436
|% 0,76
|
|AKBNK
|12,88
|1.907.551.150
|% -1,38
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5779
|18,5936
|% 0,05
|
|Euro
|17,9727
|17,9844
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,4807
|20,5834
|% 0,72
|
|Frank
|18,5452
|18,6569
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% 0,01
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,12
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.734
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.281
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,20
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, AKSEN, TAVHL
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 09 kaybederek (% -1.58 ) 3, 118
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KNFRT, YEOTK, GESAN, KIMMR, HKTM, PRKAB, COSMO, DYOBY, KLRHO, KRTEK
-
17:47
YEOTK, KRONT, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
RODRG, ISGSY, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında