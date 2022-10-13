***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 09:09
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 917,4 % 0 % 0,04 % 864,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071462
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,21
|Açılış
|: 997,58
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|ACSEL
|64,05
|69.891.798
|% 0,00
|
|ADEL
|35,38
|13.569.752
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5817
|18,5824
|% 0,09
|
|Euro
|18,0292
|18,0567
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,5308
|20,6338
|% -0,08
|
|Frank
|18,5440
|18,6558
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-5,06
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|-0,13
|