***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 09:36
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 3.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 5.802,27 % 0 % 0,05 % 2.566,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071508
BIST
11:153.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 31,02
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.555
En Düşük
3.530
11:1518,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5918
En Düşük
18,5039
11:1518,0648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0429
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,0811
En Düşük
17,9750
11:15998,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 998,66
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,80
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler11:15
|COSMO
|69,30
|2.666.110
|% 10,00
|
|YEOTK
|43,18
|107.689.987
|% 9,98
|
|GESAN
|114,50
|222.039.772
|% 9,88
|
|EMNIS
|51,40
|84.245
|% 9,64
|
|KLRHO
|32,98
|127.555.576
|% 9,06
|
|RODRG
|28,70
|3.483.658
|% -7,18
|
|USAK
|3,34
|40.707.359
|% -5,38
|
|ETYAT
|7,28
|553.507
|% -4,21
|
|GARFA
|16,70
|2.119.220
|% -3,52
|
|ISFIN
|6,89
|8.852.658
|% -3,23
|
|THYAO
|86,05
|1.324.601.728
|% 1,12
|
|SASA
|82,85
|530.616.358
|% 1,16
|
|PETKM
|14,61
|473.684.618
|% -0,27
|
|ODAS
|8,14
|447.763.832
|% 4,49
|
|KCHOL
|50,00
|443.322.027
|% 0,20
|
|EKGYO
|4,18
|332.886.554
|% 0,97
|
|ODAS
|8,14
|447.763.832
|% 4,49
|
|DOHOL
|5,40
|295.776.121
|% 2,66
|
|PETKM
|14,61
|473.684.618
|% -0,27
|
|YKBNK
|8,31
|267.964.647
|% 1,34
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5854
|18,5880
|% 0,12
|
|Euro
|18,0296
|18,0648
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,5300
|20,6329
|% -0,09
|
|Frank
|18,5144
|18,6259
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,12
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-1,44
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.736
|6.791
|-2,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|0,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,00
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|0,58
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30ELITE
Yüzde 5.80 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 985 adet işlem
-
11:29ALMAD
Yüzde 4.87 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 913, 519 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 55 artarak (% 0.79 ) 3, 874
-
11:28
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, RODRG, AKPAZ
-
11:28XU100
Endeks 3, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 11, 464.00 milyon TL de