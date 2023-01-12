***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 14:49
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 91,37 % 0,02 % 0 % 0,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101155
BIST
14:524.723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,53
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:5218,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:5220,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0381
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:521.138,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.138,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:50
|KRDMA
|17,38
|362.884.800
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.668.144
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.546.948
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|26.593.324
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.589,60
|90.295.264
|% -8,52
|
|CEOEM
|16,76
|18.329.883
|% -8,47
|
|THYAO
|128,70
|8.540.573.279
|% 2,71
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|ASELS
|53,50
|4.006.138.114
|% 1,33
|
|EREGL
|37,38
|3.703.680.315
|% 1,47
|
|KOZAL
|518,90
|3.441.311.462
|% 0,02
|
|KRDMD
|17,93
|5.923.259.717
|% 4,30
|
|EKGYO
|7,92
|2.645.388.357
|% -1,98
|
|YKBNK
|8,68
|2.299.650.487
|% 1,05
|
|SKBNK
|2,50
|398.200.611
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,83
|2.248.867.487
|% -1,68
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7808
|18,7833
|% 0,05
|
|Euro
|20,2154
|20,2256
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7695
|22,8837
|% 0,16
|
|Frank
|20,0648
|20,1857
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,04
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,94
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,36
|
|Cumhuriyet
|7.651
|7.766
|13,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.788
|5,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|0,22
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|1,12
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.55 ) 5, 191
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15:04
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, VKING
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15:04XU100
Endeks 4, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 71, 911.00 milyon TL de
-
15:04KLKIM
Yüzde 4.67 oranında artışla 41.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 993 adet işlem
-
15:03RODRG
Yüzde 6.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 351 adet işlem