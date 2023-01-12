***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 12.943,61 % 0 % 0,01 % 515,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101183
BIST
15:144.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 68,74
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:1418,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:1420,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0427
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:141.138,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,81
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:14
|KRDMA
|17,38
|363.533.196
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.967.434
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.589.992
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.703.799
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|DURDO
|40,06
|24.447.515
|% -8,25
|
|POLTK
|1.597,50
|93.375.564
|% -8,06
|
|THYAO
|130,10
|8.859.849.813
|% 3,83
|
|KRDMD
|18,15
|6.232.970.823
|% 5,58
|
|ASELS
|54,15
|4.182.114.675
|% 2,56
|
|EREGL
|37,82
|3.939.503.442
|% 2,66
|
|KOZAL
|525,10
|3.661.730.835
|% 1,21
|
|KRDMD
|18,15
|6.232.970.823
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,03
|2.735.203.308
|% -0,62
|
|YKBNK
|8,80
|2.411.433.920
|% 2,44
|
|SKBNK
|2,54
|438.616.766
|% -0,39
|
|AKBNK
|16,07
|2.390.070.461
|% -0,19
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7840
|% 0,05
|
|Euro
|20,2215
|20,2329
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7776
|22,8918
|% 0,19
|
|Frank
|20,0567
|20,1775
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,93
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.692
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|0,23
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,00
|