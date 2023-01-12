***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 1.666.197,34 % 0 % 0,04 % 4.171,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101214
BIST
16:574.870
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 140,89
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:5718,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:5720,3033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
16:571.146,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.146,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KRDMA
|17,38
|365.834.864
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.818.327
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.281.438
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.749.044
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,37
|57.308.886
|% 9,96
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.570,00
|105.610.557
|% -9,65
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,90
|10.866.772.908
|% 5,27
|
|KRDMD
|18,53
|7.765.278.535
|% 7,80
|
|EREGL
|38,48
|5.675.752.782
|% 4,45
|
|ASELS
|54,55
|5.052.226.573
|% 3,31
|
|KOZAL
|538,20
|4.740.740.913
|% 3,74
|
|EKGYO
|8,26
|3.775.092.200
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,53
|7.765.278.535
|% 7,80
|
|YKBNK
|8,89
|2.862.376.679
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,56
|622.818.771
|% 0,39
|
|PETKM
|17,01
|3.276.348.989
|% 2,04
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,3038
|20,3127
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,8759
|22,9906
|% 0,62
|
|Frank
|20,1319
|20,2532
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% 0,02
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|21,25
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.146
|13,64
|
|Cumhuriyet
|7.679
|7.795
|42,00
|
|Tam
|7.727
|7.788
|55,00
|
|Yarım
|3.762
|3.811
|28,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,37
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|1,66
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11DESA
Yüzde 7.81 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 541 adet işlem
-
17:10KRSTL
Yüzde 7.51 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 244, 408 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 112, 4 artarak (% 2.68 ) 4, 309
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, SDTTR, KNFRT, ONCSM, ARMDA, KRDMA, TEKTU, RODRG, MARTI
-
17:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, VKING, ULUFA