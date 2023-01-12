***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 15:56
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2022 4.dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 12.275,8986 % 0,05 % 0,23 % 457,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101231
BIST
16:014.845
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 116,01
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
16:0118,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
16:0120,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0509
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
16:011.139,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.139,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:59
|KRDMA
|17,38
|364.929.557
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.394.375
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.043.120
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.646.670
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.757.380
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.602,00
|99.305.551
|% -7,80
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,60
|9.851.315.496
|% 5,03
|
|KRDMD
|18,54
|7.200.505.056
|% 7,85
|
|EREGL
|38,20
|4.606.863.473
|% 3,69
|
|ASELS
|54,50
|4.580.929.807
|% 3,22
|
|KOZAL
|531,80
|4.166.936.204
|% 2,51
|
|KRDMD
|18,54
|7.200.505.056
|% 7,85
|
|EKGYO
|8,16
|3.152.307.212
|% 0,99
|
|YKBNK
|8,84
|2.585.353.538
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,57
|535.205.234
|% 0,78
|
|PETKM
|16,97
|2.852.315.518
|% 1,80
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7762
|18,7840
|% 0,05
|
|Euro
|20,2345
|20,2426
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7139
|22,8278
|% -0,09
|
|Frank
|20,0329
|20,1536
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|12,46
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|6,85
|
|Cumhuriyet
|7.658
|7.773
|20,00
|
|Tam
|7.698
|7.744
|11,00
|
|Yarım
|3.748
|3.789
|6,00
|
|Çeyrek
|1.880
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|1,18
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 4, 834 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 85, 190.00 milyon TL de
-
16:14BOBET
Yüzde 5.33 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 680 adet işlem
-
16:13DNISI
Yüzde 6.00 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 967, 897 adet işlem
-
16:12KUYAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 830 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 1 artarak (% 2.29 ) 4, 292