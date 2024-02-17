***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
17.02.2024 22:00
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2023 4. Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250250
BIST
'
18:059.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 8,21
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
18:0530,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1137
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8529
En Düşük
30,2546
18:0533,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0196
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
18:051.996,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,45
|Açılış
|: 1.996,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.998,24
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSUE
|14,33
|48.879.233
|% 109,50
|
|TKNSA
|44,00
|714.255.783
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,20
|197.174.223
|% 10,00
|
|ISATR
|1.296.865,00
|1.296.865
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|403.204.984
|% 9,99
|
|FONET
|15,49
|595.951.914
|% -9,99
|
|KUVVA
|51,55
|8.421.867
|% -9,96
|
|ISBTR
|560.000,00
|5.095.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,21
|195.556.980
|% -8,11
|
|KLGYO
|5,05
|421.782.602
|% -8,01
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|SASA
|44,44
|8.555.150.801
|% 0,63
|
|THYAO
|282,50
|8.425.054.813
|% -0,53
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,81
|4.915.699.675
|% 9,83
|
|EREGL
|49,12
|16.364.326.460
|% 4,33
|
|EKGYO
|10,58
|2.940.713.888
|% 1,44
|
|KRDMD
|29,36
|6.997.293.702
|% -0,94
|
|ISCTR
|27,84
|6.398.261.156
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8292
|30,8390
|% 0,37
|
|Euro
|33,2325
|33,2376
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,7454
|38,9397
|% 0,41
|
|Frank
|34,8627
|35,0727
|% 0,25
|
|Riyal
|8,1984
|8,2396
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,41
|% 0,66
|
|Platin
|907,76
|909,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,50
|954,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,31
|83,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.011,97
|2.012,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de