***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.02.2023 17:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Dışında Yapılan İşlem Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113596
BIST
17:594.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,06
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.505
17:5918,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
17:5920,3600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1700
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,4300
En Düşük
20,3400
17:591.110,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -12,69
|Açılış
|: 1.110,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,02
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHLGM
|0,99
|32.439.987
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|681.821.659
|% 10,00
|
|SELGD
|4,95
|1.444.308
|% 10,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.824.255.022
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.478.835
|% 10,00
|
|FLAP
|11,39
|250.627.468
|% -6,26
|
|PCILT
|25,40
|59.165.198
|% -4,15
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|CEOEM
|15,98
|86.651.696
|% -2,98
|
|RODRG
|80,70
|67.637.701
|% -2,71
|
|THYAO
|139,90
|2.835.039.490
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.687.179.565
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.824.255.022
|% 10,00
|
|ENKAI
|28,08
|1.336.436.701
|% 9,95
|
|PGSUS
|504,50
|1.291.070.800
|% 9,98
|
|ALBRK
|3,47
|573.608.303
|% 9,81
|
|AKGRT
|3,03
|420.789.644
|% 5,21
|
|BSOKE
|5,90
|638.373.500
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,94
|769.071.252
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|705.602.063
|% 2,25
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8423
|18,8534
|% 0,10
|
|Euro
|20,3500
|20,3600
|% -0,83
|
|Sterlin
|22,5471
|22,6602
|% -1,38
|
|Frank
|20,3009
|20,4232
|% -0,27
|
|Riyal
|5,0089
|5,0340
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,53
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,17
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|-92,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,86
|84,86
|-0,72
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA