***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarDOV Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 25.10.2023'te 26.10.2023 vadeli %2,10 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank'ın FITCH'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210771BIST