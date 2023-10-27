***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.10.2023 11:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOV Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 25.10.2023'te 26.10.2023 vadeli %2,10 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank'ın FITCH'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210771
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0551
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0705
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.820,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 22,76
|Açılış
|: 1.820,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1615
|28,2179
|% 0,20
|
|Euro
|29,7584
|29,8091
|% 0,14
|
|Sterlin
|34,0276
|34,1982
|% -0,06
|
|Frank
|31,1251
|31,3126
|% -0,23
|
|Riyal
|7,4895
|7,5270
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.820
|1.820
|23,08
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.055
|12.188
|140,00
|
|Yarım
|6.046
|6.119
|70,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.060
|36,00
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,93
|0,28
|