***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.10.2023 14:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 30.10.2023'te 31.10.2023 vadeli %4,15 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212308
BIST
'
14:357.700
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,16
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:3528,2931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0535
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:3530,1684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1541
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:351.817,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.817,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:35
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|YAPRK
|203,70
|218.939.146
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|247.935.954
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.115.185
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.778.326.341
|% 1,19
|
|MIATK
|889,70
|3.772.535.329
|% 7,65
|
|TUPRS
|144,30
|3.273.491.532
|% 2,05
|
|ASTOR
|127,10
|1.944.513.559
|% -2,53
|
|ODAS
|12,79
|1.460.514.384
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|610.085.931
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|464.655.911
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,63
|1.264.668.715
|% 0,51
|
|MHRGY
|5,37
|386.623.678
|% -3,24
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2774
|28,2931
|% 0,19
|
|Euro
|30,1535
|30,1684
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3534
|34,5256
|% 0,20
|
|Frank
|31,2141
|31,4021
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5176
|7,5553
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.981
|12.054
|-12,00
|
|Yarım
|6.009
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,15
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|