***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
31.10.2023 14:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
DOV Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 30.10.2023'te 31.10.2023 vadeli %2,10 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank 'ın FITCH' teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212309
BIST
'
14:367.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,26
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:3628,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0704
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:3630,1741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1598
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
14:361.817,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.817,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:34
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|YAPRK
|203,70
|218.939.146
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|247.935.954
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.297.958
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|INTEM
|294,10
|58.115.185
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.861.369.791
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.778.326.341
|% 1,19
|
|MIATK
|889,70
|3.772.535.329
|% 7,65
|
|TUPRS
|144,30
|3.273.491.532
|% 2,05
|
|ASTOR
|127,10
|1.944.513.559
|% -2,53
|
|ODAS
|12,79
|1.460.514.384
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|610.085.931
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|464.655.911
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,63
|1.264.668.715
|% 0,51
|
|MHRGY
|5,37
|386.623.678
|% -3,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2602
|28,3102
|% 0,25
|
|Euro
|30,1498
|30,1659
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3518
|34,5240
|% 0,19
|
|Frank
|31,2152
|31,4032
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5160
|7,5537
|% 0,07
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|3,97
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,23
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.982
|12.056
|-10,00
|
|Yarım
|6.010
|6.053
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.996
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,94
|86,94
|0,59
|