Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

20.11.2023 23:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DOV Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 20.11.2023 'te 21.11.2023 vadeli %2,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank 'ın FITCH' teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219024


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.946
Değişim :  1,18% |  93,01
Açılış :  7.918  
Önceki Kapanış :  7.853  
En Düşük
7.918 En Yüksek
7.985
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 27,94 13.051.691 % 10,00  
KLRHO 38,50 49.792.846 % 10,00  
RUBNS 33,22 223.798.833 % 10,00  
LIDFA 8,47 26.413.882 % 10,00  
BRSAN 804,00 1.963.061.012 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,7229 28,7865 % 0,16  
Euro 31,4112 31,4754 % 0,03  
Sterlin 35,8501 36,0298 % 0,63  
Frank 32,3649 32,5599 % 0,37  
Riyal 7,6409 7,6792 % 0,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,42 23,46 % 0,66  
Platin 919,35 924,81 % 0,66  
Paladyum 1.077,36 1.084,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,12 82,12 % 0,66  
Altın Ons 1.977,29 1.977,73 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru