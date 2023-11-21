***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.11.2023 22:50
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 21.11.2023 'te 22.11.2023 vadeli %4,15 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219248
BIST
'
18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7683
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0092
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,7837
En Düşük
28,7420
18:0031,4408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0047
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4585
En Düşük
31,4031
18:001.849,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.849,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.850,04
En Düşük
1.846,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7410
|28,7984
|% 0,07
|
|Euro
|31,4230
|31,4834
|% 0,12
|
|Sterlin
|35,9586
|36,1389
|% -0,02
|
|Frank
|32,4199
|32,6152
|% -0,05
|
|Riyal
|7,6479
|7,6863
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,76
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|936,68
|938,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,56
|1.083,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,49
|82,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,29
|1.998,59
|% 0,66
|