***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDOV Fon ile Halkbank A.Ş. arasında 19.12.2023 'te 23.01.2024 vadeli %4,60 oran ile repo işlemi yapılmıştır. Halkbank 'ın FITCH' teki uzun vadeli ulusal notu AAA(tr)(Sabit Görünüm)'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227143BIST