***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.02.2024 09:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DPB Fon 06.02.2024 'te 14.02.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247423
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
0
En Yüksek
0
18:0530,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0397
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0666
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9876
En Düşük
32,7190
18:051.999,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.999,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,72
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|30,98
|22.974.208
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|YBTAS
|152.197,50
|7.992.913
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|UFUK
|129,10
|2.549.166
|% 0,00
|
|OYAYO
|30,98
|22.974.208
|% 0,00
|
|ULAS
|26,88
|20.177.777
|% 0,00
|
|YBTAS
|152.197,50
|7.992.913
|% 0,00
|
|YAYLA
|11,97
|21.148.055
|% 0,00
|
|UFUK
|129,10
|2.549.166
|% 0,00
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,00
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 0,00
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 0,00
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 0,00
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5850
|30,5920
|% 0,13
|
|Euro
|32,9441
|32,9614
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,4352
|38,6279
|% 0,13
|
|Frank
|35,0356
|35,2466
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1337
|8,1745
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|903,28
|904,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,87
|947,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,58
|78,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,65
|2.033,02
|% 0,66
|