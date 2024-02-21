***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDAS Fon 21.02.2024 'te 06.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251215BIST