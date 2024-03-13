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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

13.03.2024 22:51
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 13.03.2024 'te 14.03.2024 vadeli %4,25 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.
DAS Fon 13.03.2024 'te 14.03.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.
DAS Fon 13.03.2024 'te 14.03.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258636


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