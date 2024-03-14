***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.03.2024 22:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
DZM
Fon 14.03.2024 'te 15.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258945
BIST
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18:058.884
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -26,71
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.849
En Yüksek
8.973
18:0532,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0648
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,2134
En Düşük
32,0319
18:0535,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0371
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,1350
En Düşük
35,0177
18:052.237,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.237,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.239,41
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|6,31
|553.363
|% 105,54
|
|PATEK
|177,10
|1.993.160.354
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.458.372
|% 10,00
|
|ISATR
|1.724.460,00
|1.724.460
|% 10,00
|
|CMENT
|616,00
|8.302.448
|% 10,00
|
|MMCAS
|14,41
|10.356.637
|% -9,99
|
|AZTEK
|140,00
|447.612.807
|% -9,97
|
|FONET
|34,66
|195.433.044
|% -9,97
|
|DGATE
|51,70
|49.648.445
|% -9,93
|
|IZINV
|48,18
|70.515.678
|% -9,18
|
|THYAO
|271,75
|6.377.559.410
|% -0,09
|
|EREGL
|44,34
|3.960.254.507
|% -0,27
|
|LMKDC
|36,38
|3.291.820.801
|% 9,98
|
|TUPRS
|165,40
|2.990.444.108
|% 1,35
|
|OBAMS
|50,00
|2.955.962.173
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,39
|2.446.825.092
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,90
|1.864.407.210
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,16
|648.094.571
|% 0,58
|
|YKBNK
|21,80
|2.362.853.365
|% -2,07
|
|AKFGY
|2,64
|251.856.455
|% -2,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1602
|32,1944
|% 0,20
|
|Euro
|35,0626
|35,0735
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,3214
|41,5286
|% 0,01
|
|Frank
|36,6585
|36,8423
|% -0,01
|
|Riyal
|8,6389
|8,6822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,79
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|926,57
|929,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,77
|1.068,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,13
|85,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.161,84
|2.162,25
|% 0,66
|