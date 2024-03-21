***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.03.2024 23:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
DZM Fon 21.03.2024 'te 22.03.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261303
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0532,0070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0182
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0363
En Düşük
31,9451
18:0534,8135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0625
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
34,8811
En Düşük
34,7407
18:052.244,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.244,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.246,96
En Düşük
2.240,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9946
|32,0070
|% -0,06
|
|Euro
|34,8001
|34,8135
|% -0,18
|
|Sterlin
|41,3244
|41,5316
|% 0,00
|
|Frank
|36,3768
|36,5591
|% 0,01
|
|Riyal
|8,7059
|8,7496
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,76
|% 0,66
|
|Platin
|908,25
|909,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,53
|85,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,68
|2.181,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında