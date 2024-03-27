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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi

27.03.2024 22:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )

Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi

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Açıklamalar

DBH Fon 27.03.2024 'te 17.04.2024  vadeli %6,75 oran ile borsa dışı repo işlemi yapmıştır. 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263494


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