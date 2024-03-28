***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )TürkçeBorsa Dışı Repo/Ters Repo SözleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 28.03.2024 'te 01.04.2024 vadeli %4,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.DAS Fon 28.03.2024 'te 11.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.DAS Fon 28.03.2024 'te 11.04.2024 vadeli %8,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.DAS Fon 28.03.2024 'te 01.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.DAS Fon 28.03.2024 'te 01.04.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264028BIST